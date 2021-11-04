В Петербурге провели литературные чтения в защиту граффити на доме Даниила Хармса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков петербуржцев приняли участие в литературных чтениях в защиту граффити с портретом писателя Даниила Хармса, нарисованного в 2016 году на фасаде исторического дома, в котором драматург прожил 15 лет. Ранее Дзержинский районный суд обязал ТСЖ закрасить рисунок, рассказали в четверг в пресс-службе объединения "Центральный район за комфортную среду обитания".

"Сегодня у дома 11 по улице Маяковского несмотря на дождливую погоду десятки горожан читают стихи и отрывки из сочинений советского писателя и драматурга. <…> Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение", - сообщили в пресс-службе.

Решение о ликвидации граффити на стене Доходного дома князей Голицыных было принято Дзержинским районным судом 26 октября по результатам рассмотрения иска администрации Центрального района, выступившей с требованием очистки фасадов здания. Жители исторического дома выступили против закрашивания портрета Хармса.

На следующий день председатель петербургского парламента Александр Бельский предложил регламентировать процесс нанесения граффити в городе, положительно отозвавшись о самом портрете Даниила Хармса на фасаде доходного дома. Также в защиту граффити с Хармсом выступил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Граффити с портретом Даниила Хармса появилось на доме 11 по улице Маяковского в 2016 году. Спустя месяц администрация Центрального района направила в ТСЖ "Маяковского, 11" письмо с требованием удалить рисунок с фасада, которое не было выполнено.

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачёв) - советский писатель, поэт и драматург, основатель литературного кружка ОБЭРИУ ("Объединение реального искусства"), большая часть членов которого была репрессирована в 1930-е. Сам Хармс арестовывался дважды, последний раз в августе 1941 года. В феврале 1942 года писатель умер в больнице тюрьмы "Кресты". При его жизни публиковались преимущественно его произведения для детей, которые служили основным источником дохода, первое советское издание "взрослых" работ Хармса было опубликовано только в 1988 году.