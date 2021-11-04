На Украине впервые у водителя изъяли автомобиль за долги по штрафам

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Государственная исполнительная служба Украины впервые изъяла автомобиль у водителя, который не уплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил в четверг заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

"Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тыс. гривен (примерно $3 тыс.) долга за нетрезвое вождение. Два эпизода", - написал он на странице в Facebook.

Нарушителем, у которого изъяли автомобиль марки Mercedes, оказался 32-летний гражданин Нигерии.

В Министерстве юстиции Украины 2 ноября сообщили, что у водителей, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, начнут изымать транспортные средства.