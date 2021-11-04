Путин поддержал идею о дополнительной выплате участникам обороны Севастополя

С такой просьбой Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе, куда Путин приехал на празднования в честь Дня народного единства.

"Хорошо, сделаем", - ответил ему Путин.

Развожаев напомнил, что 30 октября 80 лет назад началась вторая героическая оборона Севастополя. В 2020 году, добавил губернатор, решением главы государства жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. "Недавно, когда 80-летие начала блокады отмечал Ленинград, вы по обращению губернатора приняли решение оказать поддержку жителям блокадного Ленинграда, тем, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда", дополнительной выплатой в размере 50 тыс. рублей. Я прошу вас принять решение, чтобы наши жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью "За оборону Севастополя", получили такую же дополнительную поддержку", - попросил Развожаев.

Губернатор отметил, что такая мера стала бы "значимой оценкой их вклада и поддержкой для севастопольцев".