{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поддержал идею о дополнительной выплате участникам обороны Севастополя

С просьбой о единовременной выплате в 50 тыс. рублей участникам обороны к президенту обратился глава Севастополя Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу главы Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в 50 тыс. рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

На эту тему
С винтовками против самолетов. Участники о первых днях обороны Севастополя 1941–1942 годов
С винтовками против самолетов.

С такой просьбой Развожаев обратился к главе государства в ходе встречи в Севастополе, куда Путин приехал на празднования в честь Дня народного единства.

"Хорошо, сделаем", - ответил ему Путин.

Развожаев напомнил, что 30 октября 80 лет назад началась вторая героическая оборона Севастополя. В 2020 году, добавил губернатор, решением главы государства жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. "Недавно, когда 80-летие начала блокады отмечал Ленинград, вы по обращению губернатора приняли решение оказать поддержку жителям блокадного Ленинграда, тем, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда", дополнительной выплатой в размере 50 тыс. рублей. Я прошу вас принять решение, чтобы наши жители осажденного Севастополя и жители, награжденные медалью "За оборону Севастополя", получили такую же дополнительную поддержку", - попросил Развожаев.

Губернатор отметил, что такая мера стала бы "значимой оценкой их вклада и поддержкой для севастопольцев".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРазвожаев, Михаил Владимирович
Темпы вакцинации в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза
Читать полностью