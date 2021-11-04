Президент Италии получил третью дозу вакцины от коронавируса

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Третья инъекция вакцины от коронавируса была сделана 80-летнему президенту Италии Серджо Маттарелле. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца.

По его данным, прививка была сделана на прошлой неделе в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. При этом не уточняется, какой препарат использовался.

Ранее прививка от коронавируса была сделана главе государства весной. Тогда также официально не сообщалось, какой препарат был введен, однако по данным агентства ANSA, Маттарелла получил вакцину американской компании Moderna.

В Италии осенью начали вводить третью дозу вакцины людям с хроническими заболеваниями и представителям старшего поколения. Третью дозу получают также врачи - единственная категория, для которой введена обязательная вакцинация. Возможно, что в будущем вакцинация от COVID-19 станет обязательной в Италии для преподавателей.