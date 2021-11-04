ВОЗ заявила, что вакцина Covaxin показала эффективность в 68% против варианта "дельта"

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Индийская вакцина Covaxin, одобренная в среду ВОЗ для экстренного применения, показала эффективность в 68% против дельта-штамма коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, общая эффективность этой вакцины составила 78%. "В испытаниях вакцины принимали участие в том числе и люди, которые были заражены вариантом "дельта", - отметила Сваминатан. - И когда участники испытаний были разделены на подгруппы, выяснилось, что именно против варианта "дельта" препарат имеет высокий уровень эффективности - 68%".

Covaxin стала восьмой вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса. В процессе рассмотрения заявок на одобрение находятся еще более десяти вакцин, в том числе российские "Спутник V" и "Эпиваккорона".