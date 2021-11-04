Врачи в ФРГ предупредили об угрозе перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Германское общество интенсивной терапии и неотложной медицины (DGIIN) опасается скорой перегрузки отделений реанимации в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ. Об этом заявил в четверг журналистам в Берлине Карстен Гермес, отвечающий в DGIIN за вопросы ухода за пациентами.

"Несколько недель - и отделения интенсивной терапии будут переполнены, а персонал изнурен как физически, так и психологически", - сказал Гермес.

По прогнозам германских врачей-реаниматологов, количество пациентов с COVID-19 в стационарах в группе молодых и в особенности непривитых возрастет. Основным показателем в ближайшие недели и месяцы будет не семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) и даже не количество коек в отделениях интенсивной терапии, а "общая загруженность клиник и наличие медицинского персонала", - считают в DGIIN. При этом, по данным организации, треть медперсонала подумывает о том, чтобы в ближайшие 12 месяцев уволиться.

Чтобы исправить ситуацию, Германское общество интенсивной терапии и неотложной медицины требует увеличения персонала, а также улучшения условий труда. Врачи-реаниматологи призывают политиков "оперативно оказать поддержку и выработать общеобязательные правила" для снижения риска заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в ФРГ число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом возросло на 33 949. Это максимум за пандемию, следует из опубликованных в четверг данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки были выявлены 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165. Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, скончались от последствий заболевания 96 192.

В среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является прежде всего пандемией непривитых от коронавируса. Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации. Он сообщил, что пока только 2 млн человек в Германии получили бустерную прививку. При этом около 16,2 млн человек в ФРГ (c населением чуть более 83 млн человек) в возрасте старше 12 лет и вовсе не привиты.