Постпред РФ при ОБСЕ: ЕС и США закрывают глаза на убийства журналистов на Украине

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Киев, Брюссель и Вашингтон игнорируют преступления против журналистов на Украине. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на постоянном совете организации в Вене на тему Международного дня борьбы за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября).

Постпред РФ констатировал, что ситуация с обеспечением безопасных условий для профессиональной деятельности сотрудников СМИ не становится лучше как в регионе ОБСЕ, так и в целом в мире. Только за текущий год в зоне ответственности организации были убиты пять репортеров, добавил он.

"По-прежнему нет ясности об имевших место в период с 2014 года убийствах на Украине 17 журналистов, среди которых Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Анатолий Клян, итальянский фотокорреспондент Андреа Роккели и другие. Удивляет, что на эти преступления закрывают глаза не только в Киеве, но и в Евросоюзе и США", - сообщил Лукашевич.

По его словам, попустительство безнаказанности способствует повторению подобных преступлений. По данным Национального союза журналистов Украины, за 10 месяцев 2021 года в этой стране произошло 59 случаев физической агрессии по отношению к сотрудникам СМИ. Как добавил постпред России, фактически каждые пять дней фиксируются избиения журналистов, поджоги автомобилей, повреждение аппаратуры и прочие насильственные действия.