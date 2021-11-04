В Германии в 2020 году от последствий COVID-19 умерли около 40 тыс. человек

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Около 40 тыс. жителей Германии умерли в 2020 году от последствий коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По его информации, в прошлом году заболевание, вызываемое коронавирусом, стало причиной смерти 39 758 человек в Германии, что составляет 4% от общего числа летальных исходов. Всего в стране в 2020 году умерли 985 572 человека, уровень смертности вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Главным образом это обусловлено пандемией коронавируса.

Как указало ведомство, наиболее распространенной причиной смерти в Германии остаются сердечно-сосудистые заболевания. От них в прошлом году умер 338 001 человек (34% летальных исходов). В 2019 году данный показатель достигал 331 211. Около 93% умерших в 2020 году составляли лица 65 лет и старше.

Другим фактором смертности, как отметили в ведомстве, являются онкологические заболевания. Порядка четверти жителей ФРГ (23,5% или 231 271 человек) скончались от рака в прошлом году. Доля мужчин составила 54%, а женщин - 46%. Численность населения страны составляет примерно 83,2 млн человек.

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 33 949, что стало самым высоким показателем за время пандемии. С ее начала инфекцию выявили у 4 672 368 жителей ФРГ. Общее число летальных исходов увеличилось за сутки на 165 и достигло 96 192. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5.