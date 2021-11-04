Сильный ветер и снег ожидаются в регионах УрФО в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. В ряде регионов прогнозируются снег, метели и морозы до минус 16 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 5 ноября] переменная облачность, местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус три - минус восемь, в горах до минус 13, днем минус два - плюс три, порывы ветра до 15-19 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В выходные в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождь, порывы ветра до 15-18 м/с, днем потеплеет до плюс пяти градусов.

В Курганской области ветер днем достигнет 7-12 м/с, ночью в регионе похолодает до минус 16, днем температура поднимется до плюс четырех градусов. В Челябинской области будет теплее: ночью - до минус 12, днем от плюс двух до плюс шести, возможны осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра в регионе достигнут 14-17 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к воскресенью потеплеет с минус четырех - минус девяти ночью до минус четырех - плюс одного, днем - с минус трех - плюс двух до нуля - плюс пяти, ожидаются порывы ветра до 17 м/с. В Югре порывы ветра также достигнут 17 м/с, ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью составит от минус четырех до плюс двух градусов, днем - от минус двух до плюс пяти. В Ямало-Ненецком автономном округе ночью похолодает до минус 14 градусов, а днем температура воздуха не превысит плюс трех, возможна метель, небольшие осадки, порывы ветра до 15-20 м/с.