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Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане в Москве

Видимость составит 200-700 м
© Георгий Джеджея/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Туман ожидается в Москве в ближайшее время и до 09:00 5 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 09:00 мск 5 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. В тумане при движении возле автомобильных дорог пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, добавили в пресс-службе.

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