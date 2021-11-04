США намерены продолжить добиваться от Китая информации о происхождении коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат добиваться от китайских властей дополнительной информации, которая позволила бы пролить свет на происхождение новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Понять происхождение COVID-19 остается ключевой задачей этой администрации и всех стран мира", - сказала она. "Конечно же, чтобы лучше понять происхождение, во время некоторых исследований в будущем нужно получить доступ к дополнительным данным из Китая", - считает представитель Белого дома.

"Мы и наши партнеры продолжим добиваться прозрачности и ответов со стороны КНР по ключевым и важнейшим вопросам, касающимся истоков пандемии и ее начала в Китае", - добавила Жан-Пьер.

В опубликованном в конце октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США докладе говорилось, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении нового коронавируса. Как признавало американское разведывательное сообщество, с августа оно не нашло свидетельств того, что новый коронавирус был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии. Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки ковида.