В Ингушетии в День народного единства написали этнодиктант в стометровой башне Согласия

МАГАС, 4 ноября. /ТАСС/. Акция "Большой этнографический диктант" прошла в День народного единства в Ингушетии в зале стометровой башни Согласия, которая является самым высоким этномузеем в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Башня Согласия, расположенная в Магасе, стала площадкой для проведения международной акции "Большой этнографический диктант". В одной из главных достопримечательностей республики улучшить свои познания о традициях народов России и проверить уровень этнокультурной грамотности собрались как представители органов власти, так и жители города, волонтеры, представители национально-культурных автономий, а также и. о. первого вице-премьера Ингушетии Магомед Евлоев", - говорится в сообщении.

Всего в акции приняли участие более 20 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло с соблюдением дистанции и масочного режима.

"Этнодиктант - это еще один способ узнать народы нашей страны, в том числе живущие по соседству, ознакомиться с их традициями, культурой и бытом. Уверен, акция повысит интерес, особенно молодого поколения, к изучению своих корней и истории родины", - передает пресс-служба слова Евлоева.

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" впервые прошла в 2016 году, участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В 2020 году к акции присоединились 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Этнографический музей ингушской истории открыли в стометровой башне Согласия в административном центре Ингушетии Магасе 20 апреля 2019 года. Комплекс стал самым высоким музеем в мире, рекорд был зарегистрирован гендиректором международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владом Копыловым.