Режим нерабочих дней не будут продлевать в Воронежской области

ТАСС, 5 ноября. Власти Воронежской области приняли решение об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Гусева сообщается на сайте правительства региона.

"Глава региона объявил об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября и пояснил, что часть ограничительных мер продолжит действовать. Александр Гусев отметил, что происходит стабилизация ситуации: в регионе появился резерв коек, уменьшилось количество болеющих. Безусловно, на это повлияли нерабочие дни", - говорится в сообщении.

30 октября власти региона сообщили о возобновлении обучения школьников в очном формате. Также смогут работать промышленные, аграрные и строительные предприятия, салоны красоты и парикмахерские. Учреждения допобразования, вузы и ссузы будут работать с применением дистанционного формата.

При этом с 8 ноября не возобновится работа ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун. Учреждения общепита смогут работать только навынос. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в том числе на территории супермаркетов, складов, ярмарок, рынков, за исключением аптек и продажи товаров первой необходимости. В регионе запретили проведение публичных, досуговых, развлекательных, культурных мероприятий с очным присутствием людей, а также работа торгово-развлекательных центров.

Кроме того, Александр Гусев поручил предусмотреть обязательное введение предъявления QR-кодов вакцинированных и переболевших, а также справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против коронавируса воронежцами при посещении торговых центров и предприятий сферы услуг.

С начала пандемии в регионе выявили 157 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 802 - за последние сутки. Всего выздоровели 119 675 человек, 7 478 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявили нерабочие дни, закрыли все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыли продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендовали режим самоизоляции.