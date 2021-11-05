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На реках Хабаровского края завершилась навигация маломерных судов

Сезон закрылся в связи с неблагоприятными погодными условиями

ТАСС, 5 ноября. Навигация маломерных судов на реках Хабаровского края завершилась. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"С 5 ноября на территории всего Хабаровского края завершена навигация для маломерных судов. Выходить на плавсредствах на воду запрещено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о закрытии сезона связано с погодными условиями. "Происшествия на воде могут привести к гибели людей. Низкие температуры воздуха и воды при попадании человека за борт практически не оставляют ему шансов выжить. Также в это время усиливаются ветра, волнение на акватории, корпус лодки может быстро обледеневать и терять устойчивость судна", - отметили в ведомстве.

Контролировать выполнение запрета будут сотрудники государственной инспекции во время рейдов.

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