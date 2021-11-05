СМИ: Минздрав Канады изучает данные о применении молнупиравира от COVID-19

ОТТАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады продолжает изучать данные о применении антикоронавирусного препарата молнупиравир, который уже одобрен для использования в Великобритании. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в канадском ведомстве.

"Проверка [данных о препарате] еще продолжается. Сейчас трудно сказать, когда регулятор примет решение [о его использовании]", - сказали в Минздраве.

Ранее в четверг Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира - препарата от коронавируса, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutic. Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Ранее Merck указал, что молнупиравир снижает риск госпитализации почти на 50%. В распространенном в четверг заявлении компания сообщила, что еще до одобрения препарата медицинскими регуляторами она на свой риск начала его производство. Merck информировала, что ожидает выпустить до конца 2021 года этот препарат в объеме, достаточном для 10 млн курсов лечения, а в 2022 году - еще для 20 млн курсов лечения.