"Известия": только половина россиян удовлетворена состоянием дорог в своих городах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Жители Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, Владикавказа, Набережных Челнов, Калуги, Махачкалы и Нижневартовска больше других россиян довольны состоянием покрытия автомобильных дорог и работой дорожных служб в своих регионах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией "Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Анализ проводился в сентябре и октябре, в рейтинг включены города с населением более 250 тыс. человек.

Только половина респондентов оказалась довольна состоянием дорожного покрытия у себя в городе. "Работой общественного транспорта удовлетворены 72%, а дорожной полиции - 79%. Высокая вероятность попасть в пробку, по мнению жителей, ожидает в 67% городов, а попасть в ДТП - в 18%", - приводит издание результаты опроса.

Самые плохие дороги, по мнению участников исследования, в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.