Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 5 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Дождливая и облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются 5 ноября в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице синоптики прогнозируют от 11 до 13 градусов тепла, в ночь на 6 ноября столбики термометров могут опуститься до семи градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается от восьми до 13 градусов тепла. Ночью может похолодать до четырех градусов выше нуля.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт.ст. Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября, а в Подмосковье - с 06:00 до 06:00 7 ноября.