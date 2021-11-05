В медучреждениях Приморья с конца сентября развернули 460 коек для больных с коронавирусом

ТАСС, 5 ноября. Коечный фонд для больных с коронавирусом в медицинских учреждениях Приморского края увеличили на 460 единиц с конца сентября, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"В 24 медицинских организациях региона функционируют 2 523 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. С конца сентября и в октябре было развернуто 460 дополнительных мест", - говорится в сообщении.

Как отметила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко, слова которой привели в пресс-службе правительства, "процент занятости коечного фонда на сегодня колеблется от 88 до 92%, места пока есть". "Однако мы видим увеличение количества тяжелых пациентов. Тех, кто находится на кислородной поддержке, искусственной вентиляции легких", - сообщила министр.

В Приморье на протяжении четырех недель ежедневно растет число заразившихся коронавирусом. За последние сутки выявили 314 случаев заражения, пять человек умерли. С начала пандемии в крае выявили 77,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 276 человек умерли.