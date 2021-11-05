В МЧС призвали соблюдать правила пожарной безопасности в домах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России при возрастающем количестве пожаров в жилом секторе осенью и зимой призвали соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах и не оставлять детей без присмотра. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России обращает внимание, что исключить риск пожаров в жилье возможно при соблюдении правил безопасности, а также осуществлении родительского контроля за детьми", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что нельзя оставлять детей одних, поскольку предоставленные сами себе, они подвержены опасности, а любознательность может обернуться непоправимой бедой. "Родителям необходимо учить детей правилам пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и компьютерной техники", - подчеркнули в ведомстве. Специалисты советуют разобрать с ребенком основные опасности в быту и оградить его от шалостей с огнем, убрав в недоступное место спички, зажигалки и свечи.

Количества происшествий в жилом секторе в период праздничных дней и школьных каникул в России увеличивается. В целом в осенне-зимний период количество пожаров возрастает на 30%, а количество погибших - на 20%. По данным МЧС, основными причинами пожаров являются неправильная эксплуатация или неисправность электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования, оставление детей без присмотра.