В Удмуртии запрет на посещение детских комнат и учреждений культуры продлен до 15 ноября

ТАСС, 5 ноября. Работа торговых центров, заведений общепита и образовательных учреждений возобновляется в Удмуртии с 8 ноября. При этом принято решение продлить часть ограничений еще на неделю, написал глава республики Александр Бречалов на своей странице "ВКонтакте".

"Текущая ситуация с заболеваемостью и достаточно высокие темпы вакцинации позволяют нам внести ряд изменений в существующие ограничения. С 8 ноября возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек. При этом посещать их могут только жители с документом о вакцинации, с документом о медотводе или с результатами ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа. Детские сады, школы, СПО (учреждения среднего профессионального образования - прим. ТАСС) и вузы работают в очном режиме с соблюдением всех необходимых санитарных норм", - написал глава региона.

Бречалов добавил, что до 15 ноября продлен запрет на работу ярмарок в закрытых помещениях, павильонах, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских игровых зон в предприятиях общественного питания, торгово-офисных центрах. Фудкорты по-прежнему будут закрыты.

Однако, если ситуация с заболеваемостью улучшится, а темпы вакцинации сохранятся, то с 15 ноября возобновят работу театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, организации дополнительного образования, спортивные организации, в том числе ДЮСШ, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Но, как уточнил Бречалов, эти заведения откроют свои двери для вакцинированных, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест.

По данным республиканского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились 66,1 тыс. человек, 54 тыс. выздоровели, порядка 2,8 тыс. человек умерли. Среди госпитализированных 7,8 тыс. человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1,3 тыс. человек - в состоянии средней степени тяжести, 499 - в тяжелом состоянии.