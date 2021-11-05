Движение общественного транспорта возобновят в Хакасии с 8 ноября

ТАСС, 5 ноября. Оперштаб Хакасии принял решение о возобновлении с 8 ноября движения общественного транспорта в трех крупных городах региона - Абакане, Черногорске и Саяногорске. Из-за пандемии транспорт не работал там с 28 октября.

"Возобновляется с 8 ноября работа общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске при соблюдении всех требований Роспотребнадзора - ношение масок, соблюдение мер дезинфекции, - сообщил глава республики Валентин Коновалов в региональных соцсетях. - Их необходимо исполнять, иначе придется вернуться к ограничениям в движении общественного транспорта".

В числе решений оперативного штаба: продление режима повышенной готовности в республике до 12 декабря, отмена ограничений на передвижения граждан с 22:00 до 6:00, отмена самоизоляции для вакцинированных старше 60 лет.

"Что касается работы организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и услуг, то с 8 ноября могут работать те организации, которые заполнят антиковидные паспорта, в которых есть ключевые требования - вакцинация не менее 80% сотрудников, наличие дезинфицирующих средств. Паспорта сегодня будут опубликованы и можно начать их заполнять, а далее отправлять в муниципалитет и министерство экономического развития. Кто требования в паспортах соблюсти не может, то будет работать в режиме установленном на сегодня или не работать. <…> Что касается каникул. Мы выдали рекомендацию только Абакану, Черногорску и Саяногорску продлить каникулы до 9 ноября включительно. Остальные муниципалитеты решения о продлении каникул принимают самостоятельно", - подчеркнул Коновалов.

Власти региона с 8 ноября введут дополнительные ограничения на количество присутствующих в торговых залах и помещениях по оказанию услуг - не более 1 человека на 4 квадратных метра. Смогут возобновить работу предприятия общепита, бани, сауны - при наличии антиковидных паспортов, с 6:00 до 23:00 и ограничением по наполняемости в 50%. Посещать их смогут только жители с сертификатами о вакцинации или перенесенном заболевании. В регионе снижен порог по количеству сотрудников на дистанционке - с 50% до 30%.

Ситуацию с коронавирусом в Хакасии Коновалов назвал сложной. За сутки выявлено 238 случаев, всего диагноз подтвержден у 44 693 человек. В госпиталях на кислородной поддержке находятся 703 человека. Всего развернуто 1 889 коек, из которых 9,5% свободны. Вакцинировались полностью 159 587 человек. За весь период пандемии умерли 1 381 жителей.