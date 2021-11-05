Власти Амурской области заявили, что вакцинацию госслужащих надо обеспечить до 15 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова подписала постановление о том, чтобы до 15 декабря была обеспечена стопроцентная вакцинация от коронавируса государственных и муниципальных служащих, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача по Амурской области, до 15 декабря должна быть на 100% обеспечена вакцинация государственных и муниципальных служащих. Решение штаба - не привитые без уважительных причин, без медицинского отвода сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска", - говорится в сообщении.

В регионе число впервые вакцинированных от COVID-19 выросло за неделю более чем на 61%.

"Число первично вакцинированных от ковида в сравнении с предыдущей неделей выросло на 61%, или на 4 867 человек, при этом темпы вакцинации для достижения рекомендуемого охвата в установленные сроки остаются низкими. Практику QR-кодов нужно продолжать", - заявила Курганова.

Отмечается, что за неделю курс вакцинации завершили 264 719 человек, от числа взрослого населения это 43,3%.

По данным министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, вакцинация осуществляется в стационарных прививочных пунктах в 37 медицинских организациях, организовано 97 мобильных медицинских бригад, привлечено 546 медицинского персонала в мобильные медицинские бригады. Недостатка в вакцине нет, кроме того, на территорию региона дополнительно поступило 428,4 тыс. доз вакцины.

Свободный коечный фонд для пациентов с ковидом в Приамурье составляет 11%.

"Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмониями развернуто 11 инфекционных стационаров (госпиталей) на 2 225 коек и 20 провизорных госпиталей на 425 коек - всего на территории региона 2 650 коек. Свободный коечный фонд составляет 10,87%", - говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения, на лечении находятся 7 088 пациентов с СOVID-19 и пневмониями, из них 30% - на стационарном лечении. Из числа всех заболевших 1 205 детей, 46 из них на стационарном лечении, среди них трое новорожденных. "Большинство детей находится в средней степени тяжести - 80,4%, легкой степени тяжести 15,2%, остальные - в тяжелой степени тяжести. На кислородной поддержке один ребенок", - сообщили в пресс-службе.

Среди взрослого населения на стационарном лечении почти у половины средняя степень тяжести, у 26% - тяжелая.

Отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах. Среди взрослого населения показатель заболеваемости вырос почти на треть, интенсивный прирост наблюдается в группе старше 65 лет.

В регионе также установлен максимум выявленных за сутки случаев ковида.

"В Амурской области выявлено 188 новых случая COVID-19, из них не привиты 163 человека. У 140 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 48 - в виде пневмонии (26%)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с законченным курсом вакцинации 264 719 человек от числа взрослого населения - это 43,3%. Роспотребнадзор уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. Коллективный иммунитет в Амурской области составляет 47,9%. По прогнозу губернатора Василия Орлова, коллективный иммунитет к коронавирусу в Амурской области при существующих темпах вакцинации будет выработан к марту 2022 года.