{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два самолета, следовавших в Краснодар, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Сейчас видимость на территории аэродрома составляет 200 м

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Два самолета, следовавшие в Краснодар из Египта и из Москвы, ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Анапу из-за сильного тумана в порту назначения, сообщила пресс-служба Краснодарского аэропорта.

"Рейс авиакомпании AlMasria из Шарм-эш-Шейха приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. Самолет авиакомпании S7 из Домодедово приземлился в Анапе", - говорится в сообщении.

Сейчас видимость на территории аэродрома в Краснодаре - 200 м, что ниже допустимой для приема воздушных судов.

По информации пресс-службы, в настоящее время на прилет задержано 7 рейсов из Москвы, Стамбула, Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Время вылетов этих рейсов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13.30.

Теги
РоссияКраснодарский край
Пандемия COVID-19
С 15 ноября система QR-кодов в Благовещенске распространится на заведения сферы услуг
Также QR-коды потребуются при посещении банковских структур
Читать полностью