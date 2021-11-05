В Москве на ВДНХ 7 ноября отметят экскурсиями 80-летие фильма "Свинарка и пастух"

МОСКВА, 5 ноября./ТАСС/. Знаменитому советскому фильму "Свинарка и пастух" 7 ноября исполнится 80 лет. В честь этого события на ВДНХ в Москве проведут тематические экскурсии, сообщили ТАСС в пресс-службе выставочного комплекса.

"Седьмого ноября исполняется 80 лет легендарному советскому фильму "Свинарка и пастух". ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, позднее - ВДНХ) стала одной из главных площадок, где разворачивается сюжет картины. Благодаря киноленте сегодня можно увидеть, как выставка выглядела в первые годы после открытия. В честь юбилея фильма ВДНХ приглашает на тематические экскурсии. Гости узнают интересные факты об актерах и съемках, а также рассмотрят исторические павильоны и сооружения", - сказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

Бесплатные экскурсии под названием "Они повстречались в Москве" пройдут 7 ноября в 13:00 и 15:30 мск. Тематический маршрут пройдет по Центральной аллее ВДНХ, бывшей площади Колхозов, и животноводческому городку. Экскурсии состоятся с соблюдением санэпидправил по коронавирусу. Начало маршрута - от информационного центра в левом крыле арки Главного входа ВДНХ. Необходима предварительная регистрация.

"Сцены на ВСХВ снимали во время войны между бомбардировками фашистской авиации. К тому моменту выставка уже не работала, общие кадры взяли из более ранней документальной хроники. Экскурсии в честь юбилея фильма "Свинарка и пастух" - это и возможность узнать, как Москва переживала драматичный 1941 год" - добавил Жестков.

Главная выставка страны, открывшаяся в 1939 году, создавалась не только для демонстрации успехов сельского хозяйства, но и как символ дружбы народов. Ее пышные аллеи и величественные павильоны стали идеальным фоном для съемок музыкальной комедии о любви вологодской свинарки Глаши Новиковой и дагестанского пастуха Мусаиба Гатуева. Здесь главные герои впервые познакомились, влюбились друг в друга и договорились встретиться через год. На создание картины режиссера Ивана Пырьева вдохновила палехская шкатулка, приобретенная на ВСХВ. На ее крышке была изображена идиллическая сценка: пастух играл на свирели, а босоногая девушка пасла поросят. Главные роли в советском мюзикле исполнили Марина Ладынина и Владимир Зельдин, получивший после выхода фильма широкую известность.