Коэффициент распространения коронавируса в России второй день держится ниже единицы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на отметке 0,99. Он держится ниже единицы два дня подряд впервые почти за два месяца, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в четверг, показатель оказался ниже единицы в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,86), Санкт-Петербург (0,93) и Нижегородская область (0,99).

В Воронежской области индикатор составил 1,01, в Московской, Ростовской и Свердловской областях - 1,03, в Иркутской области и Красноярском крае - 1,05. В Самарской области коэффициент снизился до 1,1, что для региона стало минимумом с конца октября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.