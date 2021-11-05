В Москве завершился ремонт Лужнецкой эстакады

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ремонт Лужнецкой эстакады в Москве завершен, работы на объекте велись в круглосуточном режиме. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Проведены плановые ремонтные работы по замене гидроизоляции и обновлению асфальтобетонного покрытия на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Они были необходимы, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожного происшествия", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что работы вели в круглосуточном режиме. Это позволило завершить их в кратчайшие сроки. При этом движение автотранспорта полностью не перекрывалось: работы проходили на одной полосе проезжей части в каждом направлении.

По словам заммэра, за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.