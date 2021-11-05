Более 3,6 тыс. школьников КБР участвуют в проекте "Билет в будущее"

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Более 3,6 тыс. учащихся 6-11 классов Кабардино-Балкарии (КБР) стали участниками профориентационного проекта "Билет в будущее" в 2021 году, сообщила пресс-служба проекта.

Обновленная программа "Билет в будущее" с усовершенствованной системой профориентационного тестирования школьников стартовала в сентябре, ориентирована на учеников с 6 класса, их родителей и педагогов.

"На сегодняшний день к проекту в Кабардино-Балкарии подключились 3 617 школьников, а по всей стране - более 450 тыс. школьников, получив таким образом доступ к уникальным ресурсам проекта. Обратную связь и поддержку им в республике оказывают 33 педагога-навигатора и более 6 тыс. педагогов-навигаторов по всей России, которые прошли обучение в рамках проекта по специальной программе "Методы и технологии профориентационной работы",- говорится в сообщении.

Педагоги-навигаторы - опытные учителя, которые прошли дополнительное обучение современным технологиям профориентационной работы. Это психологи, классные руководители, а в небольших районах - представители отделов образования.

Отмечается, что Министерство просвещения РФ совместно с Фондом гуманитарных проектов - новым оператором проекта "Билет в будущее" в 2021 году, реализовали новую систему ранней профориентации с использованием новейших цифровых технологий. Цифровая платформа "Билет в будущее" состоит из двух сегментов - общедоступного и школьного.