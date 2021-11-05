Лукашенко заявил о снижении заражаемости коронавирусом в Белоруссии

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, что уровень заболеваемости, вызванной коронавирусом, в республике снижается.

"Мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись, а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах возвращаем койки, которые были отданы под ковид", - сказал Лукашенко на церемонии открытия новых корпусов Могилевской областной клинической больницы, его слова приводит президентская пресс-служба.

Президент призвал граждан беречь здоровье и относиться к нему ответственно. "Берегите себя, все зависит от вас. Маски, респираторы - это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья", - подчеркнул он, добавив, что власти "не будут никого давить, а будут рассказывать и убеждать" о целесообразности использования средств защиты.

22 октября министерство здравоохранения отменило обязательный масочный режим, введенный 9 октября. Это было сделано, после того как президент на совещании по эпидемиологический ситуации раскритиковал принудительную вакцинацию и штрафы за отсутствие масок.

По данным на 4 ноября, Минздрав зарегистрировал 1 998 пациентов с COVID-19. По-прежнему суточный показатель летальных исходов от коронавируса остается достаточно высоким - 17 случаев. За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 4 696 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.