В Якутии не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Режим нерабочих дней не будут продлевать в Якутии после 7 ноября, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

"По итогам оперативного штаба я сегодня подписал указ о том, что у нас продолжения нерабочих дней не будет. С 8 [ноября] мы возвращаемся уже к открытию всех учреждений, в том числе тех, которые у нас были закрыты в эти дни в первую очередь: торговля <…>, бытовые услуги, спортивные залы, школьные, дошкольные образовательные учреждения", - сказал Николаев.

Он отметил, что допуск в ряд учреждений будет доступен при наличии QR-кода вакцинированных и переболевших ковидом или ПЦР-теста.

Всего в регионе получили первый компонент вакцины от ковида 408 256 человек, ревакцинацию прошли 32 164 человека.

В Якутии за последние сутки выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 147 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в республике выявлено 63 553 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 51 164 человека, 1 488 умерли.

О работе учреждений

Как добавили в пресс-службе правительства Якутии, введение дополнительных ограничительных мер в регионе дало положительный результат. Рост заболеваемости коронавирусом за последние две недели составляет около 3%, ранее этот показатель превышал 10%.

"С 8 ноября 2021 года допуск в рестораны и кафе, учреждения культуры и спорта, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы будет по системе QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов, полученных не позднее чем за 72 часа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Школьники Якутии вернутся к очному обучению. "Учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, кружки, группы) будут работать в индивидуальном режиме. Дело в том, что в этих учреждениях допускается смешивание потоков - в кружки ходят дети разных возрастов из разных школ, что дает дополнительные риски для распространения вируса ковида. Кроме того, в школах будет действовать запрет на массовые мероприятия", - добавили в пресс-службе.

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, а спортсмены будут допускаться к соревнованиям по QR-кодам. "Что касается спортзалов, фитнес-клубов, тренажерных залов и других спортивно-досуговых организаций, то после снятия режима нерабочей недели посетители будут допускаться по QR-кодам - те, кто получил прививку от COVID-19", - отмечается в сообщении.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации районные оперштабы могут принимать решения об ограничениях самостоятельно.