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Около 600 пассажиров, летевших в Краснодар, находятся на запасных аэродромах из-за тумана

Один из самолетов сел в Анапе, а три в Ростове-на-Дону

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Туман в районе аэропорта Краснодар по состоянию на 12:00 мск сохраняется, четыре ожидавшихся рейса были перенаправлены на запасные аэродромы и сели один в Анапе, три в Ростове-на-Дону. Около 600 пассажиров, следовавших в Краснодар, находятся на запасных аэродромах, сообщила пресс-служба аэропорта Краснодар.

Утром вылет и прием 15 авиарейсов задерживался в аэропорту Краснодара из-за тумана.

"Ситуация на 12:00: туман в районе аэропорта сохраняется. Всего задержано 14 рейсов. Из ранее задержанных три рейса вылетели в пункты назначения. Четыре рейса сели на запасных", - сообщили в пресс-службе.

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