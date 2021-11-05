В Белгородской области жителей старше 60 лет попросили не посещать храмы с 8 до 28 ноября

ТАСС, 5 ноября. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн из-за роста заболеваемости ковидом попросил пожилых людей в возрасте старше 60 лет не посещать храмы с 8 по 28 ноября. Об этом сообщается в пятницу на сайте Белгородской и Старооскольской епархии.

"Буквально вчера я общался с губернатором. Он сообщил, что в Белгородской области не будет продления нерабочих дней, но попросил нас усилить санитарно-гигиеническую защиту. Поэтому в ближайшие три недели люди в возрасте 60+ должны воздержаться от посещения храмов, так как они находятся в особой группе риска. Богослужения будут совершаться в обычном установленном порядке", - цитирует пресс-служба епархии митрополита Иоанна.

С 30 октября по 7 ноября в регионе введены нерабочие дни, приостановили работу предприятия и организации сферы торговли, кафе, спортзалы, бассейны, музеи, кинотеатры, торговые центры, ряд других учреждений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Белгородской области с начала эпидемии зарегистрировано 64 230 случаев заболевания. Выздоровели 55 527 человек, отмечено 1 336 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 879 857 жителей, второй - 848 575. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 60,6%.