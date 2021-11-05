Первый комплекс по переработке ТКО появится в Вологодской области к 2025 году

ТАСС, 5 ноября. Первый высокотехнологичный комплекс по переработке отходов появится в Вологодской области к 2025 году, он разместится на территории в 25 гектаров в Великоустюгском районе, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Состоялась презентация нового комплекса по переработке отходов для Великоустюгского района. Это будет первый в Вологодской области высокотехнологичный комплекс, отвечающий всем экологическим нормам, с автоматизированной сортировкой мусора и площадкой для компостирования пищевых отходов. Он позволит вести раздельный сбор отходов и использовать вторресурсы. Все это уменьшит количество отходов, подлежащих захоронению <...> Комплекс по переработке отходов должен быть построен к 2025 году", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс по переработке отходов в Великоустюгском районе полностью решит проблему их утилизации. На предприятие будут направляться только потоки ТКО, образованные на территории муниципалитета, что на ближайшие 20 лет полностью решит проблему утилизации отходов и позволит использовать вторичное сырье для дальнейшей переработки. Комплекс планируется возвести на участке размером около 25 гектаров, на котором будет размещена современная автоматизированная линия по сортировке отходов и участок компостирования.

"На территории Великоустюгского района рассматривали много вариантов для размещения комплекса, был проведен анализ более десяти земельных участков. Данный участок был выбран с учетом соблюдения всех экологических и санитарно-эпидемиологических требований. В процессе проектирования пройдут общественные обсуждения с экологами и проектировщиками", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Виктора Рябишина.