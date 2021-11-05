Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлеваться не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Крым приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

"Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет", - написал Аксенов.

Он уточнил, что при этом в республике продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения инфекции.

По данным республиканского Минздрава, за 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 764 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 100 485 случаев COVID-19.