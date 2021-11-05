Бесплатные автобусы запустили в Рязани для доставки людей в центр вакцинации от ковида

ТАСС, 5 ноября. Власти Рязанской области запустили в областной столице автобусы с бесплатным проездом до единого центра вакцинации, где прививку от ковида можно сделать в течение 15 минут. Автобусы будут работать по расписанию без выходных дней, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Рязанской области.

"Оперативная группа правительства области сообщает о том, что 5 ноября в Рязани начали курсировать автобусы, на которых можно бесплатно доехать до единого центра вакцинации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что единый пункт вакцинации создан в Рязани по инициативе губернатора Николая Любимова, в нем без предварительной записи и очередей можно сделать прививку от коронавируса в течение 15 минут с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Как уточняется в сообщении, бесплатные автобусы будут работать без выходных. Единый центр вакцинации работает с 08:00 до 20:00, одновременно прием там ведут более 50 медиков, он рассчитан на ежедневный прием до 1,8 тыс. человек, но при необходимости прием может быть увеличен до 3 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала эпидемии зарегистрировано 49 162 случая заболевания. Выздоровели 43 053 человека, отмечено 1 484 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 400 933 жителя, второй - 381 569. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 36%.