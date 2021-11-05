Нижегородский дворец творчества им. Чкалова обновят до конца 2021 года

ТАСС, 5 ноября. Дворец творчества имени Чкалова, где занимаются 3 тыс. детей, отреставрируют до конца года в Нижнем Новгороде по программе "Символы 800", созданной для преобразования ключевых объектов города к его 800-летию. На эти цели направлено 139 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Центра 800".

"Во Дворце детского творчества им. Чкалова планируется провести реставрацию фасадов, внутренних помещений и инженерных систем, замену окон. Завершить работы планируется в конце года. При реставрации в здании сохраняется наследие двух эпох - дореволюционной и советской", - сказали в пресс-службе. Уточняется, что "стоимость муниципального контракта составила 139 млн рублей".

Во дворце творчества - бывшем Дворце пионеров, - который располагается в историческом центре города рядом с кремлем, реализована концепция детского университета с современным оборудованием и программами дополнительного образования.

Помимо Дворца детского творчества ,в "Символы 800" вошли Нижегородский кремль, парк "Швейцария", здание бывшей фабрики "Маяк", пакгаузы на Стрелке, Чкаловская лестница и "Школа 800", рассчитанная на 4 550 человек. В пресс-службе отметили, что масштабные работы по программе "Символы 800" прошли в Нижегородском кремле, где впервые за 50 лет отреставрировали стены и башни, кремлевский бульвар, Ивановский съезд, а также воссоздали колокольню Спасо-Преображенского собора, церковь Симеона Столпника.

"Символы 800" является одним из направлений программы "Город 800", она направлена на преобразование и перезагрузку ключевых городских локаций - символов Нижнего Новгорода, который празднует в этом году 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.