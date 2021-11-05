В Ленобласти не будут продлять режим нерабочих дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область возвращается с 8 ноября в режим обычной рабочей недели. При этом все ограничения, введенные прежде, в регионе продолжают действовать, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"8 ноября Ленобласть возвращается в режим рабочих дней. Все ранее введенные противоэпидемические ограничения сохраняются", - сказано в сообщении.

Отдельно уточняется, что возобновляется работа предприятий торговли и очный режим занятий в учебных заведениях.

В Ленинградской области с 30 октября действует требование предъявления QR-кодов, которые подтверждают прохождение вакцинации от COVID-19 или факт заболевания, перенесенного менее полугода назад, для допуска в театры, кинотеатры, бассейны и фитнес-клубы.

Также в регионе введены дополнительные ограничения по массовым мероприятиям. Допустимая численность участников массовых мероприятий сокращена в "красной" зоне до 300, в "желтой" - до 500, в "зеленой" - до 1 000. Все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Ленинградской области закрыты торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более.