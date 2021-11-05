Спортивные и культурные учреждения Самарской области будут работать по QR-кодам

ТАСС, 5 ноября. Культурные и спортивные учреждения Самарской области откроются после нерабочих дней и будут доступны только для вакцинированных. В дальнейшем эти ограничения будут распространены на другие сферы, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на встрече с волонтерами, фрагмент видеозаписи опубликован на странице правительства региона "ВКонтакте".

Он отметил, что о введении мер будет сообщено после заседания оперштаба 6 ноября.

"Предполагаю, что у нас будет возможность для работы сферы услуг, фитнес-центров и торговли, но по QR коду. Пока мы исходим из того, что открываться надо аккуратно. Мы безусловно оставим возможность для продуктовых магазинов площадью до 2 тыс. кв метров и магазинов по продаже товаров первой необходимости работать без QR кодов на какое-то время. Но все остальные торговые учреждения непродовольственных товаров, не соотносясь с площадью, все будут работать по QR кодам", - сообщил Азаров.

В Самарской области в четверг зафиксировано 1 603 случая заражения инфекцией, что стало максимальным показателем за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 4 ноября в регионе зарегистрировано более 139,4 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили 105,5 тыс. пациентов, более 4,7 тыс. умерли.