Школьные каникулы в Башкирии продлены до 14 ноября

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Школьные каникулы в Башкирии по решению оперштаба продлены на неделю, до 14 ноября. Детские сады возобновят работу с 8 ноября, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"Школьные каникулы в Республике Башкортостан продлили до 14 ноября. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее предполагалось, что школьники вернутся к учебе 8 ноября. Теперь они проведут в бесконтактном режиме в целом две недели. С 8 ноября детские сады республики продолжат работу в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы начнут обучение с 8 ноября в дистанционном формате.

По данным регионального оперштаба, число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 89 тыс. человек, за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 673 жителей. Всего выздоровели 78 536 человек, количество смертей за сутки увеличилось на 37 и достигло 2 782 случаев.