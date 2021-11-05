Очные занятия в школах Петербурга возобновляются с 8 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Школьники Санкт-Петербурга с 8 ноября возвращаются к очным занятиям. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

"И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии могут выбирать подходящий для себя формат [обучения]. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остается самым безопасным и надежным местом. Поэтому с понедельника учимся очно", - заявила вице-губернатор.

Потехина напомнила о том, как было организовано обучение в школах Петербурга год назад. По ее словам, тогда директора школ ежедневно отслеживали ситуацию и оперативно отправляли классы, где фиксировалась вспышка заболеваемости, на карантин. Большинство из них не просто уходили домой, а дистанционно учились, при необходимости родители выбирали для ребенка смешанный формат. Чтобы организовать эту работу, город мобилизовал команду педагогов из 300 человек, которые записали для всех параллелей с пятого по 11 класс мини-уроки по изучаемой программе. А педагогический университет имени Герцена запустил проект "Продленка на удаленке": студенты в режиме онлайн помогали оставшимся дома детям делать домашние задания.

"Тогда, год назад, все эти нововведения стали настоящей революцией. За системой образования Петербурга наблюдала вся страна - наш опыт многие взяли за образец. Сегодня все эти форматы стали уже привычными", - сообщила Потехина.

В соответствии с распоряжением комитета по образованию от 12 апреля 2021 года, осенние каникулы в петербургских школах длились с 25 октября по 3 ноября. С учетом праздничных и выходных дней фактическое начало второй четверти переместилось на 8 ноября.