Режим нерабочих дней в Петербурге после 7 ноября продлеваться не будет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале городского правительства "Петербург против коронавируса".

"По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются", - говорится в сообщении.