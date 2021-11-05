Костромские власти запретили до 1 декабря детям без взрослых посещать торговые центры

ТАСС, 5 ноября. Власти Костромской области до 1 декабря запретили детям без сопровождения взрослых находиться в торговых центрах, сообщила пресс-служба администрации региона.

"По решению оперативного штаба в Костромской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции до 1 декабря продлен запрет на посещение крупных торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителей. Ранее мера была введена на период нерабочих дней", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября в Костромской области введен запрет на посещение крупных торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителей. Взрослым нахождение вход в торговые центры разрешен только по QR-коду.

В Костромской области с начала пандемии зарегистрировано 39 669 случаев заболевания ковидом, выздоровели 32 605 человек, умерли 884 пациента. Первый этап вакцинации в регионе прошли 239 513 жителей, второй - 230 452, уровень коллективного иммунитета составляет 46%.