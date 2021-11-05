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Аэропорт Краснодара вернулся к обычному режиму работы после ограничений из-за тумана

Утром в аэропорту задерживался вылет и прием 15 авиарейсов

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара возобновил работу в обычном режиме после ограничений из-за сильного тумана в пятницу утром. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

"В 12:45 отменены процедуры в условиях ограниченной видимости в аэропорту Краснодара. Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда без ограничений", - сообщили в пресс-службе.

Утром вылет и прием 15 авиарейсов задерживался в аэропорту Краснодара из-за тумана.

Согласно табло аэропорта, по состоянию на 13:30 мск, пять задержанных ранее рейсов уже вылетели.

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