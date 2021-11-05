В Италии заявили, что исходят из эпидситуации в вопросе допуска туристов в страну

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Италии при приеме иностранных туристов руководствуются эпидемической ситуацией в странах, откуда они приезжают. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил министр здравоохранения республики Роберто Сперанца, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах возобновления приема российских туристов.

"Мы, как правительство, давно работаем, в том числе с министром по туризму, над тем, чтобы способствовать как можно большим поездкам людей, но мы руководствуемся эпидемической картиной, которая подвижна", - сказал Сперанца. По его словам, "не во всех странах есть условия, позволяющие понизить уровень внимания к ним". "В настоящее время мы сохраняем повышенный уровень внимания в отношении стран за пределами ЕС, в частности [сохраняем] требование 10-дневного карантина, который является защитной мерой", - отметил министр.

Въезд в Италию из России с туристическими целями не разрешен. Все приезжающие из РФ по необходимости (работа, лечение, уход за родственниками, учеба), а также обладатели вида на жительства в Италии, за исключением коротких деловых поездок, обязаны проходить карантин.