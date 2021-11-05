В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Медицинские власти не видят никакой опасности в использовании комбинированного использования вакцин, в том числе в введении бустерной дозы вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) после аденовирусных препаратов, в которым относится российский "Спутник V". Об этом заявил координатор вырабатывающего рекомендации правительству по борьбе с пандемией научно-технического комитета Франко Локателли, отвечая на вопрос ТАСС о наличии научных данных о такой практике.

"Существуют научные данные, которые даже указывают на более сформированный и структурированный иммунологический ответ при использовании разных препаратов во время вакцинации", - сказал Локателли.

При этом он напомнил о уже о применяемой практике введения второй дозы вакцин американских концернов Pfizer и Moderna после первой дозы аденовирусного препарата шведско-британской компании AstraZeneca и новом указании о введении бустерной дозы вакцинированным однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson, также основанной на принципе аденовирусного вектора.

При этом он указал, что решение о бустерной дозе в отношении не признанных Европейском агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин было принято "из-за недостатка данных об их эффективности".

Как пояснил министр здравоохранения Роберто Сперанца, введение бустерной дозы является условием для признания права на получение ковид-сертификата на основании вакцинации и "является первым ответом тем, кто привился за границей и находится в Италии по работе или на учебе".

В распространенном в пятницу распоряжении Минздрава указывается, что бустерную дозу вакцины мРНК можно ввести, начиная с 28 дня после завершения основного цикла вакцинации непризнанными вакцинами и не позже, чем через полгода. Речь идет о российском препарате "Спутник V" и вакцине китайского производителя Sinovac.