В Якутии двумя компонентами вакцины от ковида привито 52% взрослого населения

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Оба компонента вакцины от ковида получило в Якутии на данный момент 52% взрослого населения, сообщил в пятницу глава региона Айсен Николаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В Якутии за последние две недели, в целом как и в стране, темпы вакцинации выросли в два-три раза. У нас первым компонентом уже привито более 57% взрослого населения, полностью вакцинировано 52% взрослого населения", - сказал Николаев.

Как отметил Николаев в ходе трансляции в соцсетях, первый компонент получили 408 тыс. человек, завершили курс вакцинации около 380 тыс. человек.

По информации пресс-службы правительства региона, среди лидеров по темпам вакцинации - Момский, Аллаиховский, Нижнеколымский районы. Момский район преодолел планку по 80 процентам вакцинированности взрослого населения первым компонентом вакцины. Аллаиховский и Нижнеколымский районы выполнили план на 70%.

"Есть, конечно, отстающие [районы]. По отстающим мы работаем для того, чтобы темпы вакцинации все-таки у нас продвигались более быстрыми темпами, и коллективного иммунитета Якутия достигла в ближайшие месяцы", - добавил Николаев.

В Якутии за последние сутки выявлено 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 147 - в Якутске. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в республике выявлено 63 553 заражения, выздоровели 51 164 человека, 1 488 умерли.