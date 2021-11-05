Более 4,8 тыс. ученических мест создадут в школах Ставрополя к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Четыре школы на 4,8 тыс. мест построят в городе Ставрополе в ближайшие два года, сообщил ТАСС глава муниципалитета Иван Ульянченко. Сейчас в школах крупнейшего города края учатся более 52 тыс. детей, учреждения перегружены на 67%.

"В 2022 году в городе Ставрополе планируется введение в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 990 мест по улице Федеральной и средней общеобразовательной школы на 1 550 мест по улице Ивана Щипакина. В 2023 году запланировано строительство школы на 1 500 мест по улице Алексея Яковлева и общеобразовательного учреждения на 825 мест в микрорайоне "Чапаевка", - сказал он.

В крупнейшем городе края с населением более 450 тыс. человек работают 45 школ, в них учатся 52,6 тыс. детей. В две смены работают 38 школ, учатся в две смены треть школьников города. "Учитывая, что проектная мощность учреждений составляет 31 498 мест, укомплектованность учреждений составляет 167%. Строительство указанных объектов позволит удовлетворить запросы населения на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования", - пояснил глава города.

Власти отмечают, что активное жилищное строительство в будущем потребует создание еще нескольких школ. В Юго-Западном районе города, где идет комплексное строительство нескольких микрорайонов, потребуется строительство двух школ общей вместимостью 3 тыс. учеников. В районе "Красный металлист" также идет строительство нового микрорайона, к 2024 году там потребуется построить еще одну школу.