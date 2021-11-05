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В Москве начали строить новый участок дороги от ТПУ "Столбово"

Трасса станет полноценным дублером МКАДа на юго-западе столицы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новый участок дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе начали строить в Москве, трасса будет дублером МКАД. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

"Начали строить новый участок трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе от ТПУ (транспортно-пересадочного узла) "Столбово" до улицы Поляны в Бутово. Это 15 км дорог, два путепровода и два надземных перехода", - написал Собянин.

Он отметил, что трасса будет полноценным дублером МКАДа на юго-западе столицы.

"Очень важная дорога для ТиНАО - она свяжет между собой новую и старую Москву. Из Бутово можно будет проехать напрямую в Коммунарку", - сказал мэр.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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