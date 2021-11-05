В Чувашии после завершения нерабочих дней введут новые ограничения

ТАСС, 5 ноября. Нерабочие дни не будут продлены в Чувашии, при этом с 8 ноября вводятся ограничения на посещение непродовольственных магазинов для невакцинированных жителей, сообщила пресс-служба администрации главы республики в пятницу.

"С 8 ноября Чувашия выходит из режима нерабочих дней с условием соблюдения ограничений. В целом по республике возобновляется работа непродовольственных торговых объектов, обучение в школах, а вход в административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления будет разрешен при предъявлении одного из документов, подтверждающих отсутствие заболевания коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

При этом с 8 ноября вводятся новые ограничения, которые затронут непродовольственные магазины, гостиницы, базы отдыха и санатории. "Посещать граждане такие объекты могут при условии предъявления сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления, или справки о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Ограничения не коснутся имеющих отдельный вход аптек, салонов связи, магазинов автозапчастей, зоотоваров, салонов оптики. При посещении этих объектов и продуктовых магазинов предъявление документов не требуется. Работа ночных заведений также пока не разрешается.

С 8 ноября возобновляется обучение в школах, заболеваемость среди детей снижается. Ситуация в регионе за период нерабочих дней стабилизировалась, до 21,9% увеличился процент свободного коечного фонда, указано в сообщении. По данным с ресурса стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 ноября в республике подтверждено 38 705 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки - 179. Всего выздоровели 33 945 человек, умерли 2 845.