В Кабардино-Балкарии не будут продлевать нерабочие дни

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков не намерен продлевать ноябрьские нерабочие дни в регионе, поскольку нет скачков роста заболеваемости ковидом, говорится в сообщении пресс-службы.

"В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики", - передает пресс-служба слова Кокова.

Школьные каникулы, начавшиеся 23 октября, будут завершены 7 ноября. "Завершается и нерабочая неделя: организации и учреждения вернутся к привычному трудовому распорядку. В силе остаются санитарно-эпидемиологические требования, сохраняется необходимость использования QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении учреждений культуры, общепита, а также гостиниц, канатных дорог, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, фитнес-центров и иных спортивных залов, а также в органах ЗАГС при проведении церемоний регистрации заключения брака в торжественной обстановке в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

"Колледжам и организациям допобразования рекомендовано продолжить образовательный процесс в дистанционной форме. Неработающим и невакцинированным в возрасте 60 лет и старше рекомендуется продолжать соблюдение режима самоизоляции", - отметили в пресс-службе.

По информации министра здравоохранения, за прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 133 ковидных больных. Проведено 402 КТ-исследования, признаки вирусной пневмонии выявлены у 260 человек. В 6 госпиталях развернуто 1 613 коек.