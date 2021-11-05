Три землетрясения магнитудой до 4,6 произошли у берегов Камчатки

ТАСС, 5 ноября. Три землетрясения произошли у берегов Камчатки, два из них - с разницей в полчаса. Об этом в пятницу сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По опубликованным данным, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 103 км от села Никольское на глубине 49 км. Следующие два - в 178 км и в 168 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 41 км и 60 км соответственно. Магнитуда - 4,6 и 4,1.

Информация о том, что жители почувствовали подземные толчки, не поступала. Жертв и разрушений нет.